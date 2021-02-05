Герта
    -
    22:00
    05.02.21
    Олимпиаштадион
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 20
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      Герта - Бавария

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Герта – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 5 февраля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паль Дардай или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Герта и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Герта и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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