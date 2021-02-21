Герта
    -
    17:30
    21.02.21
    Олимпиаштадион
    РБ Лейпциг
      Чемпионат Германии • Тур 22
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      Герта - РБ Лейпциг

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Герта – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 21 февраля 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паль Дардай или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Герта и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Герта и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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