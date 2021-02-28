Майнц
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    17:30
    28.02.21
    Опель Арена
    Аугсбург
    Чемпионат Германии • Тур 23
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Майнц
    • Аугсбург
    • КалиджуриРихтер
      90'
    • НидерлехнерГрегорич
      84'
    • Да КостаОзтунали
      84'
    • ЛатцаБуркардт
      81'
    • Штробль
      77'
    • ФрамбергерГумный
      68'
    • БенешОксфорд
      68'
    • СалаиГлатцель
      65'
    • БелльБоэтьюс
      64'
    • 1-ый тайм
    • Майнц
    • Аугсбург
    • Фрамбергер
      45'
    • Латца
      44'
    • Хан
      25'
    Перед матчем

    Майнц - Аугсбург

    Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Аугсбург на Eurosport.ru! 28 февраля 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Бо Свенссон или Хайко Херрлих? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Майнц и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Майнц и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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