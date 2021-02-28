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- 2-ой тайм
- КалиджуриРихтер90'
- НидерлехнерГрегорич84'
- Да КостаОзтунали84'
- ЛатцаБуркардт81'
- Штробль77'
- ФрамбергерГумный68'
- БенешОксфорд68'
- СалаиГлатцель65'
- БелльБоэтьюс64'
- 1-ый тайм
- Фрамбергер45'
- Латца44'
- Хан25'
Перед матчем
Майнц - Аугсбург
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Аугсбург на Eurosport.ru! 28 февраля 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Бо Свенссон или Хайко Херрлих? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Майнц и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Майнц и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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