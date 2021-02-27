Штутгарт
    -
    17:30
    27.02.21
    Мерседес-Бенц Арена
    Шальке 04
      Чемпионат Германии • Тур 23
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      Штутгарт - Шальке

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Шальке 04 на Eurosport.ru! 27 февраля 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pellegrino Matarazzo или Кристиан Гросс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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