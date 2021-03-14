Штутгарт - Хоффенхайм

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Хоффенхайм на Eurosport.ru! 14 марта 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Pellegrino Matarazzo или Sebastian Hoeneß? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Хоффенхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Штутгарт и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

