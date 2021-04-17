Унион Берлин - Штутгарт

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Унион Берлин – Штутгарт на Eurosport.ru! 17 апреля 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Урс Фишер или Pellegrino Matarazzo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Унион Берлин и Штутгарт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Унион Берлин и Штутгарт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

