Майнц
    Прервано
    0
    -
    0
    19:00
    18.04.21
    Опель Арена
    Герта
      Чемпионат Германии • Тур 29
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      Перед матчем

      Майнц - Герта

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Герта на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бо Свенссон или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Майнц и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Майнц и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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