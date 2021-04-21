Боруссия Дортмунд
    -
    21:30
    21.04.21
    Сигнал Идуна Парк
    Унион Берлин
      Чемпионат Германии • Тур 30
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      Боруссия - Унион Берлин

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Унион Берлин на Eurosport.ru! 21 апреля 2021 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдин Терзич или Урс Фишер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Унион Берлин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Унион Берлин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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