Боруссия Дортмунд
    -
    16:30
    18.04.21
    Сигнал Идуна Парк
    Вердер
      Чемпионат Германии • Тур 29
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      Боруссия - Вердер

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Вердер на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдин Терзич или Флориан Кохфельдт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Вердер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Вердер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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