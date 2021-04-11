Кёльн
    -
    19:00
    11.04.21
    РейнЭнергиШтадион
    Майнц
      Чемпионат Германии • Тур 28
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      Кёльн - Майнц

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Кёльн – Майнц на Eurosport.ru! 11 апреля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маркус Гисдоль или Бо Свенссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кёльн и Майнц и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кёльн и Майнц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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