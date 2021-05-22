Кёльн
    -
    16:30
    22.05.21
    РейнЭнергиШтадион
    Шальке 04
      Чемпионат Германии • Тур 34
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      Кёльн - Шальке

      Футбол. Следите за матчем Кёльн – Шальке 04 на Eurosport.ru! 22 мая 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фридхельм Функель или Димитриос Граммозис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кёльн и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Кёльн и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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