- 2-ой тайм
- Эндо90'
- Кастро89'
- Закария88'
- Бенсебайни86'
- КрамерМаху84'
- Massimo84'
- FörsterДидави83'
- КалайджичAl Ghaddioui83'
- ПлеаЭмболо79'
- НойхаусЗакария79'
- Калайджич78'
- Эндо72'
- ХофманнЛазаро64'
- Förster64'
- СосаЧурлинов63'
- ТоммиКастро63'
- 1-ый тайм
- Штиндль45'
- МавропаносШтенцель34'
Боруссия Мёнхенгладбах - Штутгарт
Футбол. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Штутгарт на Eurosport.ru! 15 мая 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Pellegrino Matarazzo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Мёнхенгладбах и Штутгарт и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Боруссия Мёнхенгладбах и Штутгарт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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