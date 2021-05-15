Боруссия Мёнхенгладбах
Завершено
0
1
-
2
0
16:30
15.05.21
Боруссия Парк
Штутгарт
Чемпионат Германии • Тур 33
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Боруссия Мёнхенгладбах
  • Штутгарт
  • Эндо
    90'
  • Кастро
    89'
  • Закария
    88'
  • Бенсебайни
    86'
  • КрамерМаху
    84'
  • Massimo
    84'
  • FörsterДидави
    83'
  • КалайджичAl Ghaddioui
    83'
  • ПлеаЭмболо
    79'
  • НойхаусЗакария
    79'
  • Калайджич
    78'
  • Эндо
    72'
  • ХофманнЛазаро
    64'
  • Förster
    64'
  • СосаЧурлинов
    63'
  • ТоммиКастро
    63'
  • 1-ый тайм
  • Боруссия Мёнхенгладбах
  • Штутгарт
  • Штиндль
    45'
  • МавропаносШтенцель
    34'
Перед матчем

Боруссия Мёнхенгладбах - Штутгарт

Футбол. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Штутгарт на Eurosport.ru! 15 мая 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Pellegrino Matarazzo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Мёнхенгладбах и Штутгарт и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Боруссия Мёнхенгладбах и Штутгарт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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