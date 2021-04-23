Аугсбург
    -
    21:30
    23.04.21
    ВВК Арена
    Кёльн
      Чемпионат Германии • Тур 31
      КалендарьТаблица
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      Аугсбург - Кёльн

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Аугсбург – Кёльн на Eurosport.ru! 23 апреля 2021 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хайко Херрлих или Фридхельм Функель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аугсбург и Кёльн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аугсбург и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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