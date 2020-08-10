Футбол
Чемпионат Германии

«Боруссия» объявила, что не продаст Санчо в «МЮ»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Джейден Санчо, игрок «Боруссии» Д

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 13 минут

«Манчестер Юнайтед» подождет.

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк закрыл трансферную сагу Джейдона Санчо.

«Санчо в этом сезоне будет играть за нашу команду. Это окончательное решение. Думаю, это закроет все вопросы. Прошлым летом мы изменили зарплату Джейдона в соответствии с тем, как росло качество его выступлений. Можно сказать, мы уже продлили его контракт до 2023 года», – сказал Цорк пресс-службе дортмундцев.

Чемпионат Англии

The Guardian: «МЮ» купит Санчо в ближайшие дни – он станет самым дорогим англичанином в истории

04/08/2020 В 17:36
  • Санчо мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера оценивалась от 100 до 120 миллионов евро.
  • 20-летний англичанин выступает за «Боруссию» с 2017 года. В 99 матчах за дортмундцев он забил 34 мяча и сделал 43 голевых передачи.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Англии

Kicker: Санчо хочет в «Ливерпуль», а не в «МЮ» – Джейдону нужны трофеи

29/07/2020 В 17:44
Чемпионат Германии

Генеральный директор «Боруссии»: «МЮ» не контактировал с нами по Санчо. Ожидаем, что он останется»

05/08/2020 В 22:44
По теме
ФутболЧемпионат ГерманииМанчестер ЮнайтедБоруссия ДортмундБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир