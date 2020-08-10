Джейден Санчо, игрок «Боруссии» Д
Фото: Getty Images
«Манчестер Юнайтед» подождет.
Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк закрыл трансферную сагу Джейдона Санчо.
«Санчо в этом сезоне будет играть за нашу команду. Это окончательное решение. Думаю, это закроет все вопросы. Прошлым летом мы изменили зарплату Джейдона в соответствии с тем, как росло качество его выступлений. Можно сказать, мы уже продлили его контракт до 2023 года», – сказал Цорк пресс-службе дортмундцев.
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- Санчо мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера оценивалась от 100 до 120 миллионов евро.
- 20-летний англичанин выступает за «Боруссию» с 2017 года. В 99 матчах за дортмундцев он забил 34 мяча и сделал 43 голевых передачи.
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