Кай Хаверц
Фото: Getty Images
Ха-ха, «Челси» напрягся.
Нидерландский «Хераклес» объявил о подписании полузащитника «Байера» Кая Хаверца – скорее всего, это ответ на шутку главного тренера леверкузенцев Питера Боша.
«Был ли это последний матч Хаверца за «Байер»? Да, могу эксклюзивно объявить, что он будет играть за «Хераклес», – заявил коуч после поражения от «Интера» в четвертьфинале Лиги Европы.
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Вскоре «Хераклес» подсуетился и действительно анонсировал трансфер 21-летнего футболиста. «Добро пожаловать, Кай», – говорится в заявлении.
- Ранее сообщалось, что Хаверц подписал пятилетний контракт с «Челси», но официального релиза не было.
- «Хераклес» из Алмело финишировал на восьмом месте чемпионата Нидерландов в сезоне-2019/20.
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