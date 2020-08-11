Руководство «Баварии» надеется на награду для Роберта Левандовского.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге пообщался с главой ФИФА Джанни Инфантино на тему вручения «Золотого мяча» в 2020 году. Ранее журнал France Football решил не присуждать ее.

«Я поговорил с Инфантино по телефону, и сейчас в ФИФА всерьез рассматривают возможность вручения «Золотого мяча»-2020», – цитирует Румменигге журналист Kicker Георг Хольцнер.

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Руководство «Баварии» надеется на награду для нападающего Роберта Левандовского, который в сезоне-2019/20 забил 51 мяч во всех турнирах.

Премию решили не вручать из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Чемпионаты Франции и Бельгии не были доиграны, еврокубки доигрываются в формате финала восьми.

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