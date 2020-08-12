Прав ли бывший бразильский футболист, мы узнаем 14 августа.

Бывший футболист «Баварии» Джованни Элбер восхитился игрой нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовского.

«Сейчас Леви лучше Месси! Мне нравится стиль игры Лионеля Месси – это топ-топ уровень на протяжении десяти лет. Гений! Но в этом году Левандовский недосягаем. Он способен на все. Левандовский проводит отличный сезон», – приводит слова Элбера Bild.

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В прошедшем сезоне чемпионата Германии Левандовский забил 34 мяча в 31 матче, Месси оформил 25 взятий ворот в 33 играх Ла Лиги.

14 августа «Барселона» и «Бавария» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов, матч пройдет в Лиссабоне.

Маттеус – о Левандовском: «Месси предстанет перед своим преемником и лучшим игроком мира»

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