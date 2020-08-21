Томас Тухель
Фото: Getty Images
Цель финалистов ЛЧ – сделать состав более французским.
«ПСЖ» находится в поисках кандидатов, которые смогут усилить защитную линию команды.
Как сообщает L'Équipe, парижане проявляют интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару. Спортивный директор клуба Леонардо хочет добавить в состав клуба больше французов.
Футбол
«Барса» хочет Депая, «Ювентусу» приглянулся Джеко. Слухи и сделки пятницы
2 ЧАСОВ НАЗАД
- Павар – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.
- Игрок присоединился к «Баварии» в начале 2019 года из «Штутгарта».
«Барса» манит опорника «Ливерпуля», «Ювентус» вербует Суареса. Сделки и слухи четверга
Качай приложение Eurosport для iOS или Android
Чемпионат России
В Италии уверены, что «Наполи» хочет заменить Кулибали Джикией
19/08/2020 В 12:30
ЧМ-2018
Автор самого красивого гола и спаситель сборной России. Что стало с героями ЧМ-2018
11/05/2020 В 08:02