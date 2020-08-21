Футбол
Чемпионат Германии

L'Équipe: «ПСЖ» хочет купить защитника «Баварии»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Томас Тухель

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Цель финалистов ЛЧ – сделать состав более французским.

«ПСЖ» находится в поисках кандидатов, которые смогут усилить защитную линию команды.

Как сообщает L'Équipe, парижане проявляют интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару. Спортивный директор клуба Леонардо хочет добавить в состав клуба больше французов.

Футбол

«Барса» хочет Депая, «Ювентусу» приглянулся Джеко. Слухи и сделки пятницы

2 ЧАСОВ НАЗАД
  • Павар – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.
  • Игрок присоединился к «Баварии» в начале 2019 года из «Штутгарта».

«Барса» манит опорника «Ливерпуля», «Ювентус» вербует Суареса. Сделки и слухи четверга

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат России

В Италии уверены, что «Наполи» хочет заменить Кулибали Джикией

19/08/2020 В 12:30
ЧМ-2018

Автор самого красивого гола и спаситель сборной России. Что стало с героями ЧМ-2018

11/05/2020 В 08:02
По теме
ФутболЧемпионат ГерманииБавария МюнхенПари Сен-ЖерменБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир