Цель финалистов ЛЧ – сделать состав более французским.

«ПСЖ» находится в поисках кандидатов, которые смогут усилить защитную линию команды.

Как сообщает L'Équipe, парижане проявляют интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару. Спортивный директор клуба Леонардо хочет добавить в состав клуба больше французов.

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Павар – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

Игрок присоединился к «Баварии» в начале 2019 года из «Штутгарта».

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