Роберт полностью порвал 2020-й.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский установил уникальный рекорд – он стал лучшим бомбардиром каждого из трех выигранных турниров сезона-2019/20. В среднем он забивал более одного мяча за игру.

В Лиге чемпионов 32-летний поляк забил 15 мячей в 10 матчах, в Бундеслиге – 34 мяча в 13 матчах, в Кубке Германии – шесть мячей в пяти матчах. Также Левандовский стал лучшим ассистентом ЛЧ.

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«Бавария» выиграла в финале Лиги чемпионов у «ПСЖ» со счетом 1:0, Левандовский не забил.

В чемпионате Германии преимущество мюнхенцев над «Боруссией» составило 13 очков.

Кубок Германии достался «Баварии» в финальном противостоянии с «Байером» (4:2), Левандовский сделал дубль.

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