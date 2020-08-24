Роберт Левандовский
Фото: Getty Images
Роберт полностью порвал 2020-й.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский установил уникальный рекорд – он стал лучшим бомбардиром каждого из трех выигранных турниров сезона-2019/20. В среднем он забивал более одного мяча за игру.
В Лиге чемпионов 32-летний поляк забил 15 мячей в 10 матчах, в Бундеслиге – 34 мяча в 13 матчах, в Кубке Германии – шесть мячей в пяти матчах. Также Левандовский стал лучшим ассистентом ЛЧ.
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- «Бавария» выиграла в финале Лиги чемпионов у «ПСЖ» со счетом 1:0, Левандовский не забил.
- В чемпионате Германии преимущество мюнхенцев над «Боруссией» составило 13 очков.
- Кубок Германии достался «Баварии» в финальном противостоянии с «Байером» (4:2), Левандовский сделал дубль.
Хорошо, что «ПСЖ» проиграл финал ЛЧ. Шейхам нужно поучиться у «Баварии» и только потом брать титул
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