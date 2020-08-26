«Мюнхен» очистил репутацию – не симпатизировать невозможно.

Любые гегемоны вызывают отвращение могуществом и вседозволенностью – это абсолютно нормально. Мало кому нравится несменяемость власти, кроме, наверное, самой власти. Также и в спорте – Василий Уткин закрепил за «Зенитом» хлесткий ярлык «Империя зла», поражение «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов праздновали от Марселя до Ла-Манша, репутация «Мюнхена» в Германии идентична.

«Баварию» обожают в одноименном регионе, и до появления «Лейпцига» это был однозначно самый ненавистный клуб для немцев. Но даже попадание в Лигу чемпионов богатых выскочек с энергетиками не помогло перенаправить весь хейт на «РБ»: по итогам исследования Fussballstudie в декабре 2018 года «Мюнхен» признали наименее симпатичным клубом для болельщиков в Германии. Ниже и синтетический «Лейпциг», и националистично настроенное «Динамо» из Дрездена.

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Фанаты «Шальке» травят Нойера за переход в «Баварию» Фото: Imago

Причин ненавидеть «Баварию» очень много. Помимо психологической нетерпимости к вечному чемпиону, это и политические, и исторические нюансы. Бавария – самый богатый регион Германии, в котором располагаются крупнейшие компании вроде BMW или Bosch и которому хватает денег не только на себя, но и на дотации другим землям. Так было чуть ли не всегда: даже в имперские времена XIX века Баварское королевство жило по своим законам, говорило на своем диалекте и выглядело респектабельнее на фоне каких-нибудь нищих прусаков, которых и за германцев не все считали. В общем, гордая самобытность баварцев всегда противопоставлялась положению дел в других регионах страны. Это не хорошо и не плохо. Так устроены люди.

Футбольная «Бавария» впитала этот дух исключительности, поэтому в быту про нее всегда складывали мифы, навеянные то ли завистью, то ли ненавистью. В 70-е годы появился термин «Бавария-Дюзель» (тогда команду активно упрекали в победах за счет фарта), в 90-е стали иронично называть ФК «Голливуд» из-за переизбытка неспортивных новостей в бульварных изданиях. В начале века за «Баварией» закрепилась еще и репутация рвача. Многомиллионные спонсорские контракты, успешная экономика, ослабление конкурентов и диктаторские замашки Ули Хёнесса – неудивительно, почему к 2018-му «Бавария» упала на дно рейтинга всенародной любви.

Карл-Хайнц Румменигге и Ханси Флик Фото: Eurosport

Но давайте внимательнее присмотрится к победоносной «Баварии» 2020 года. Это команда с абсолютно другой репутацией. Ее просто не за что ненавидеть, и финал Лиги чемпионов это только подчеркнул.

В главном матче сезона у «Мюнхена» была роль богатого, но все же традиционного и правильного клуба. У «ПСЖ» – бизнес-проекта, сформированного инвестициями миллиардера – очевидный и мерзкий злодей. «Париж» поддерживали ценители либо красивого города, либо таланта Неймара, «Баварию» – все остальные. Идеальный момент, чтобы раскрыться с новой стороны и отбросить стереотипы. Тем более за последние полгода Рекордмайстер сделал для этого все.

Еще в ноябре я и сам писал, что «Бавария» в кризисе, и от топ-клуба там ничего не осталось. Но все стремительно изменилось благодаря паре маленьких, но предельно точных репутационных решений: мрачного Нико Ковача заменил душевный Ханс-Дитер Флик, истеричного президента Ули Хёнесса – хладнокровный Херберт Хайнер.

История назначения Флика затмила разговоры о токсичной раздевалке, отравляющей команду изнутри. Клуб поверил в еще не состоявшегося тренера, главное достижение которого – помощь Йоахиму Лёву. И за успех маленького человека в большом клубе натурально хотелось переживать, оставив за скобками любые причины ненавидеть «Мюнхен». И так же хотелось переживать за Херманна Герланда – 66-летнего помощника Ханси, отдавшего половину жизни воспитанию молодых талантов для клуба. Два кровных баварца перевернули сезон и вернули симпатии не только «Мюнхену», но и его отдельным футболистам. О Томасе Мюллере и Джероме Боатенге стали говорить как о главных проповедниках Флика, а не как о палачах Ковача. Подлецов, которые когда-то подставили Карло Анчелотти, в раздевалке не осталось.

Хасан Салихамиджич и Ханси Флик Фото: Eurosport

Спокойствие нового президента Хайнера также передалось клубу: если Ули агрессивно бросался к микрофону при малейшем поводе и закручивал интриги дворцовых переворотов, Херберт ушел в тень и не привлекал лишнее внимание. Это помогло раскрыться не только тренеру или игрокам, но и менеджменту «Баварии». Например, после ухода Ковача судьба спортивного директора Хасана Салихамиджича висела на тонком волоске, но отсутствие давления и чувства ответственности перед Хёнессом помогли ему добить важные дела: закрыть сделку по Лерою Сане, подготовить дубль «Баварии» к чемпионству в третьей лиге и обеспечить основу всем необходимым для требла.

Менее эмоциональный Хайнер говорит только по делу: спокойно предоставляет деньги в фонд защиты бедных команд от последствий коронавируса, продвигает реформы в немецком футболе или рассуждает о трезвых решениях, которые помогут другим командам приблизиться к уровню его проекта. Прежде всего – о частичной ликвидации правила 50+1, ограничивающего вмешательство сторонних инвестиций в клубы.

Теперь, глядя на здоровую и цветущую «Баварию», очень глупо обвинять ее в токсичности, темных делах или ослаблении конкурентов. Смотрите на это с другой стороны – не воровство игрока, а помощь в раскрытии его таланта. Субтильный Леон Горецка за полтора года в Мюнхене превратился в несгибаемого качка – вы думаете, у него это получилось бы в «Шальке»? Роберт Левандовский исполнил мечту и провел незабываемую ночь с кубком чемпионов – разве супернападающий стал бы собой, если не ушел из «Боруссии»?

В такую «Баварию» действительно хочется стремиться, в этом нет ничего стыдного. И плевать, что конкурентов в Германии у нее нет. Это проблемы самих конкурентов.

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