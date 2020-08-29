Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский нескромно высказался о премии «Золотой мяч», вручение которой в 2020 году отменено.

– Кому бы отдал «Золотой мяч»?

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– Себе. Мы с «Баварией» выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром. Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но не любой ли футболист выиграл бы «Золотой мяч», добившись того, чего добился я?

– Как отреагировал на решение об отмене «Золотого мяча»?

– Не думал об этом, потому что впереди было много матчей. Понял, что мой приоритет – Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал, – цитирует 32-летнего Левандовского Sportowe Fakty.

Несмотря на титул лучшего бомбардира трех турниров, Роберт не выиграл «Золотую бутсу» – ее обладателем стал Чиро Иммобиле.

«Золотой мяч» отменили из-за последствий пандемии коронавируса – сезон останавливался на несколько месяцев, играли только в Беларуси.

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