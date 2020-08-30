Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим футболистом Германии по версии журнала Kicker.

32-летний форвард получил в голосовании, организованном изданием среди членов Ассоциации спортивных журналистов Германии, 276 из 526 возможных голосов. В первой тройке помимо Левандовского оказались его партнеры по «Баварии» – Томас Мюллер (54 голоса) и Йозуа Киммих (49).

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Роберт впервые получил титул лучшего игрока страны. Также поляк стал первым иностранцем, который выиграл эту престижную награду, за шесть сезонов – в 2015-м лучшим в Германии признали бельгийца Кевина де Брёйне, выступавшего тогда за «Вольфсбург».

Лучшим тренером Kicker признал Ханс-Дитера Флика из «Баварии». 55-летний специалист в ноябре 2019-го сменил Нико Ковача и привел мюнхенцев к треблу. За Флика проголосовали 223 репортера, Ханси обошел прошлогоднего победителя, коуча «Ливерпуля» Юргена Клоппа (164 голоса). На третьем месте оказался Кристиан Штрайх из «Фрайбурга» с 40 лайками от журналистов.

В сезоне-2019/20 Левандовский стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 34 забитыми мячами, в Лиге чемпионов (15 голов) и Кубке Германии (6 голов).

Награду лучшей футболистки Германии также выиграла иностранка – нападающая «Вольфсбурга» Перниль Хардер. Датчанка получила от журналистов 212 голосов и опередила партнерш по клубу Александру Попп (76) и владевшую этим званием три прошедших сезона Дженнифер Марожан (36).

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