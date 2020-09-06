«Моя цель – играть в Бундеслиге, а не зарабатывать деньги. Мы с руководством договорились, что я не буду получать оклад, а только сумму, необходимую для выплаты медицинской страховки. Зарплату отдаю на благотворительность, а играть буду за бонусы», – цитирует 36-летнего боснийца BBC.