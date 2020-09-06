Новичок «Шальке» Ведад Ибишевич отказался от зарплаты в новом клубе.
«Моя цель – играть в Бундеслиге, а не зарабатывать деньги. Мы с руководством договорились, что я не буду получать оклад, а только сумму, необходимую для выплаты медицинской страховки. Зарплату отдаю на благотворительность, а играть буду за бонусы», – цитирует 36-летнего боснийца BBC.
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- Ибишевич перешел в «Шальке» из «Герты».
- В сезоне-2019/20 он забил за берлинский клуб 9 мячей.
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