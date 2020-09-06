Новичок «Шальке» Ведад Ибишевич отказался от зарплаты в новом клубе.

«Моя цель – играть в Бундеслиге, а не зарабатывать деньги. Мы с руководством договорились, что я не буду получать оклад, а только сумму, необходимую для выплаты медицинской страховки. Зарплату отдаю на благотворительность, а играть буду за бонусы», – цитирует 36-летнего боснийца BBC.

Футбол
100-й гол Левандовского, 5 мячей от «Арсенала» и другие огоньки субботы
12/03/2017 В 05:57
  • Ибишевич перешел в «Шальке» из «Герты».
  • В сезоне-2019/20 он забил за берлинский клуб 9 мячей.

Левандовский – игрок года в Германии, Клопп не стал коучем года (Kicker)

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Футбол
Гол Месси, дубль сына Диего Симеоне, боснийский день в Европе и другие взрывы дня
28/11/2016 В 02:11
ЧМ-2014
Фурия Рохо. Аргентина стартовала на чемпионате мира с победы
16/06/2014 В 03:10