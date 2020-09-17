Матч в Германии завершился с суперкрупным счетом, так как одна из команд строго соблюдала правила социального дистанцирования.

«Холденштедт» забил сопернику, клубу «Рипдорф / Мольцен II», 37 безответных мячей. Goal сообщает, что проигравшие соблюдали социальную дистанцию, так как накануне матча стала известно о контакте игроков «Холденштедта» с зараженным коронавирусом во время предыдущей игры.

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В «Рипдорфе» просили перенести матч, но просьбу отклонили с угрозой серьезных штрафных санкций. В итоге футболисты вышли на поле, но наблюдали за успехом соперников с безопасного расстояния.

  • Обе команды играют в 11-м немецком дивизионе.

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