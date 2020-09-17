Матч в Германии завершился с суперкрупным счетом, так как одна из команд строго соблюдала правила социального дистанцирования.
«Холденштедт» забил сопернику, клубу «Рипдорф / Мольцен II», 37 безответных мячей. Goal сообщает, что проигравшие соблюдали социальную дистанцию, так как накануне матча стала известно о контакте игроков «Холденштедта» с зараженным коронавирусом во время предыдущей игры.
Чемпионат Германии
Метцельдеру грозит 3 года за детское порно. Как опустился защитник «Реала»
В «Рипдорфе» просили перенести матч, но просьбу отклонили с угрозой серьезных штрафных санкций. В итоге футболисты вышли на поле, но наблюдали за успехом соперников с безопасного расстояния.
- Обе команды играют в 11-м немецком дивизионе.
Чемпионат Германии
Новичок «Шальке» отказался от зарплаты и будет играть за бонусы
Чемпионат Германии
Левандовский – игрок года в Германии, Клопп не стал коучем года (Kicker)