Небольшая толпа довольных ребят окружила Кристофа Метцельдера. Очередное занятие в детской академии в Хеннефе закончилось, и маленькие футболисты с воплями понеслись к идущему на выход Метцельдеру. Щелкали затворы камер в телефонах, а Кристоф трепал детей по головам, обнимал и отбивал пять. Легенда «Боруссии» наконец вырвался за пределы академии, и его тут же окружили снова – в этот раз полиция. Люди в форме забрали у Метцельдера мобильник и зачитали права. Когда он потребовал объяснений, детектив предъявил ордер на обыск его дома и заявил: «Кристоф Тобиас Метцельдер, вы подозреваетесь в хранении и распространении детской порнографии». Бывшего игрока сборной Германии посадили в полицейскую машину как преступника на глазах десятков удивленных мальчишеских глаз.

Метцельдер всегда был героем для подростков, потому что олицетворял их мечту. Кристоф дебютировал в Бундеслиге спустя три месяца после окончания средней школы. А вломился в основу «Боруссии» уже в 20 лет, распихав ветеранов Кристиана Вернса и Штефана Ройтера, и прочно занял место в центре обороны. Через год Кристоф так же дерзко забронировал шкафчик в раздевалке сборной Германии – хватило всего 20 матчей за «Дортмунд». А в конце сезона едва не выиграл чемпионат мира в Японии и Корее, но в финале Роналдо все же казнил Оливера Кана. «Реал» тут же засуетился и начал пробивать трансфер, но Метце порвал ахилл – чудовищная травма, которая убивает карьеры. «Я до сих пор храню у себя справку от компании медицинского страхования о том, что я инвалид. Мне было 23», – рассказывал защитник.

Чемпионат Испании Экс-игрок «Реала» Метцельдер признал вину в хранении детского порно 14/09/2020 В 18:36

Лионель Месси, Лассана Диарра и Кристоф Метцельдер в матче «Реал – «Барселона» (6:2) – май 2009-го Фото: Getty Images

Но Метцельдер все же переехал в Испанию. В 2007-м «Боруссия» не продлила контракт с вечно травмированным защитником, и Кристоф оказался в «Реале» как свободный агент. За три сезона он вышел на поле 23 раза. Последние три года карьеры Кристоф провел в «Шальке». Он по разу выиграл чемпионат Испании и Бундеслигу, а также Кубок Германии, и мог бы добиться большего. Но трижды сломанный нос, надорванная длинная подошвенная связка, ахилл, расшатанные связки колена и постоянные проблемы с икроножной мышцей поставили Метце перед выбором: либо конец карьеры, либо инвалидное кресло.

Травмы окончательно сожрали Кристофа к 2013-му. На гражданке Метце устроился на немецкий Sky и ARD как комментатор и эксперт. Но работе в кадре он предпочитал тинейджеров. Через год после отставки Кристоф уже тренировал команду U-19 своего родного клуба «ТуС Хальтерн». В 2016-м коуч попал в попечительский совет молодежного команды «Пройссен Мюнстер». Метце привлекла и детская благотворительность: у него есть свой фонд «Будущая молодежь», помогающий неблагополучным подросткам выбирать путь в жизни. Экс-защитник стал послом организации Roterkeil.net, которая борется с детской проституцией. А 3 сентября 2019-го Метцельдера задержали за распространение детской порнографии.

В конце лета в полицию обратилась знакомая бывшего защитника. Девушка рассказала детективную историю о том, как раскрыла наклонности экс-футболиста. Год назад Метцельдер познакомился с ней в инстаграме. У них завязался легкий роман, началась интимная переписка, и в какой-то момент Кристоф прислал ей в WhatsApp порно фото с людьми явно моложе допустимого. По словам девушки, она решила сыграть приманку, и начала выпрашивать у детского благотворителя Метцельдера больше контента, чтобы собрать материал для похода в полицию и к журналистам. Спустя пару недель Метцельдера арестовали, а при обыске у него забрали телефон и ноутбук. На мобильнике бывшего футболиста нашлись 297 фото и видео с детской и юношеской порнографией. Экс-защитник сборной Германии отправил 29 из них еще двум женщинам. С Кристофом тут же прекратили сотрудничество почти все его работодатели.

Кристоф Метцельдер Фото: Getty Images

Дело Метцельдера стало одним и десятков в кампании немецкой полиции против педофилии и распространения детского порно. Эпицентром борьбы стала родная земля футболиста Северный Рейн – Вестфалия. Для этого в регионе создали суперсовременный особый отдел полиции на 350 человек под названием «Берг». Отдел пять дней в неделю разыскивал в интернете признаки преступлений, советовался с гражданскими сотрудниками-аналитиками и распутывал возможные следы насильников. В результате операции в июле 2020-го полиция вскрыла сеть из 30 тысяч юзеров, которые снимали и распространяли детское порно в даркнете. Пострадавшими проходят 40 детей, подозревается 72 человека, 18 арестованы.

Они также подбивали друг друга и сомневающихся на совершение преступлений. Участники советовали друг другу, какими успокаивающими средствами усыплять детей перед изнасилованием, призывали не подавлять сексуальные желания, договаривались об обмене жертвами и даже организовывали групповые изнасилования. Сеть оказалась международной, однако ее большинство – немецкоязычные пользователи. По стране прошли сотни рейдов вроде того, под который попал Метцельдер, но из-за анонимности в интернете большинство насильников все равно останутся на свободе. По оценкам экспертов, удается выявить лишь один из 15-20 случаев насилия над детьми.

В сентябре 2020-го детский благотворитель и любитель детской обнаженки признался в распространении запретного контента в суде. Несмотря на то, что Метцельдер не снимал и не участвовал в создании порнографии с несовершеннолетними, для него предусмотрено наказание: за распространение фото и видео Кристоф может сесть в тюрьму на три года.

Когда-то Метцельдер жаловался на страховщиков, которые назвали его инвалидом. Оказалось, они ошиблись лишь немного: излечившись физически, Кристоф оказался инвалидом моральным. Бывший футболист требовал не раскрывать свое имя и не публиковать пресс-релизов о его деле, но полиция и суд все же выложили их в открытый доступ. И теперь 11-летняя дочь Кристофа Метцельдера, каждый подопечный в детских фондах и молодые игроки из юношеских команд узнают, о чем на самом деле он думал, пока обнимал их и трепал волосы.

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