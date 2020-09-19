Цезари Кухарски, бывший агент Роберта Левандовского, намерен отсудить у игрока «Баварии» 39 миллионов злотых – около 9 млн евро.
В иске Кухарски утверждает, что Левандовский для личных целей вывел средства из его компании RL Management. По информации Der Spiegel, есть документальное подтверждение того, что польский страйкер совершал соответствующие махинации в обход немецкой налоговой системы. Речь идет о ссуде в 2,5 млн евро, которую компания Цезари предоставила семье Левандовского в 2015 году – деньги перешли на счет Анны Левандовской и не вернулись на счета фирмы. Представители форварда заявили, что поляк считает иск необоснованным, а бывшего агента обвиняет в шантаже.
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