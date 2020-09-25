Бегунья сборной Германии Алиса Шмидт провела занятие по общей физической подготовке для футболистов дортмундской «Боруссии».
Немецкий клуб пригласил 21-летнюю девушку в тренировочный комплекс и попросил ее проделать пару упражнений с игроками. Шмидт выполнила серию выпадов и растяжек вместе с защитниками Тома Мёнье, Феликсом Пасслаком и Мануэлем Акаджи.
Затем Алиса пробежала коронную 400-метровку вместе с экс-центрбеком сборной Германии Матсом Хуммельсом. После рывка девушка выложила в сторис фотографию запыхавшегося футболиста и написала: «Я действительно недооценила его».
Вероятно, одним из инициаторов приглашения легкоатлетки в «Боруссию» стал технический спонсор. И «Дортмунд», и Алису поддерживает производитель спортивной экипировки Puma. Об этом сообщил The Sun.
- Шмидт – вице-чемпионка Европы-2017 для легкоатлетов не старше 20 лет. В 2019-м она в составе немецкой сборной выиграла бронзу на континентальном первенстве в беге 4х400 м.
- В 2017 году австралийский журнал Busted Coverage назвал Алису самой сексуальной спортсменкой мира.