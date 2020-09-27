«Бавария» уступила «Хоффенхайму» в гостевом матче Бундеслиги – 1:4.

В последний раз команда Ханси Флика проиграла футбольный матч 7 декабря 2019 года или 295 дней назад. За это время в мире произошли невероятные события, и в голове не укладывается факт, что мюнхенцы пережили все это без единого поражения.

Чемпионат Армении Чемпионат Армении приостановлен из-за военного положения в стране 4 ЧАСА НАЗАД

Лесные пожары в Австралии

Страна столкнулась с одним из самых разрушительных сезонов лесных пожаров в истории. Катастрофа тянулась с декабря 2019 года, уничтожила рекордные 47 миллионов акров земли, вынудила тысячи людей покинуть дома и привела к смерти по меньшей мере 34 человек. Погибли более 1 млрд животных.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью

8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, пара сохранила лишь скромные титулы герцога и герцогини Сассекских. У пары новая жизнь – без всех прелестей привилегированного семейства, но и без ограничений, которые с ней связаны.

Пандемия COVID-19

Кто-то съел летучую мышь на рынке, и 9 января Всемирная организация здравоохранения объявила, что в китайском Ухане появился смертельный коронавирус. За несколько месяцев вирус заразил почти 33 млн человек и привел к смерти 995 тысяч.

Смерть Коби Брайанта

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб вместе с дочерью Джианной и семью другими пассажирами вертолета, который разбился в Калифорнии 26 января.

«Паразиты» забрали кучу «Оскаров»

Фильм режиссера Пон Чжун Хо получил наибольшее количество наград: Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший сценарий и Лучший международный фильм. Это первый раз, когда лента не на английском языке получила главную награду церемонии.

Протесты Black Lives Matter

Убийства Джорджа Флойда, Ахмауда Арбери и Бреонны Тейлор от рук полиции вызвали волну демонстраций и беспорядков в Америке и по всему миру – люди требовали положить конец жестокости полиции и расовой несправедливости.

Слухи о смерти Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи запустил слухи о том, что он либо серьезно болен, либо умер после того, как 15 апреля пропустил мероприятия, посвященные памяти своего деда Ким Ир Сена. Он снова появился на публике через 20 дней – государственные СМИ опубликовали фото живого и здорового правителя.

Брексит

После многих лет переговоров и драмы Брексит, наконец, случился. Соединенное Королевство официально вышло из Европейского Союза.

Перенос Евро и Олимпиады

Эпидемиологическая обстановка не позволила провести главные события года – ивенты подвинули на лето 2021-го.

Чемпионат Франции Дракслер не готов к переходу в «Зенит» (Sky) 5 ЧАСОВ НАЗАД