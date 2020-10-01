Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский стал обладателем награды УЕФА как лучший футболист сезона-2019/20.
Помимо Левандовского, на приз претендовали его одноклубник Мануэль Нойер и плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.
Лучшим голкипером прошедшего сезона был признан Нойер, лучшим защитником – Йозуа Киммих («Бавария»), лучшим полузащитником – Де Брёйне, лучшим нападающим – Левандовский. Лучшим тренером года стал коуч «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
- В прошедшем сезоне «Бавария» оформила золотой требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
- Левандовский стал лучшим бомбардиром в каждом из турниров.