Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский стал обладателем награды УЕФА как лучший футболист сезона-2019/20.

Помимо Левандовского, на приз претендовали его одноклубник Мануэль Нойер и плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

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Лучшим голкипером прошедшего сезона был признан Нойер, лучшим защитником – Йозуа Киммих («Бавария»), лучшим полузащитником – Де Брёйне, лучшим нападающим – Левандовский. Лучшим тренером года стал коуч «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

  • В прошедшем сезоне «Бавария» оформила золотой требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
  • Левандовский стал лучшим бомбардиром в каждом из турниров.

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