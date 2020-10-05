Мюнхенская «Бавария» в последний день трансферного окна объявила сразу о двух приобретениях.

Сначала обладатели требла прошедшего сезона сообщили о покупке камерунского нападающего «ПСЖ» Эрика Шупо-Мотинга. Футболист переехал в Мюнхен бесплатно по истечении контракта с парижанами и подписал с «Баварией» соглашение на один сезон.

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Еще одним новичком чемпионов Германии стал полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста. 30-летний бразилец, выступавший за «Баварию» с 2015-го по 2018 год, арендован на один сезон.

Коста в составе «Баварии» дважды становился чемпионом Германии.

Шупо-Мотинг – финалист ЛЧ-2019/21 и обладатель четырех титулов во Франции (два чемпионства).

Эрик в течение 10 лет играл в Германии за «Майнц», «Шальке», «Гамбург» и «Нюрнберг».

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