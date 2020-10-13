Футболисты сборной Германии Леон Горецка, Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Лукас Клостерманн и Кевин Трапп в компании директора национальной команды Оливера Бирхоффа пришли на немецкую версию передачи «Кто хочет стать миллионером?». Рассказываем, как выступили мужчины.

Формат шоу

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Немецкая версия популярного телешоу мало чем отличается от любого международного варианта. Обычно в эпизоде восемь участников, но на время пандемии их сократили до шести. У игроков есть шанс забрать миллион евро, если они правильно ответят на 15 вопросов с четырьмя предложенными вариантами. Как правило, среди соискателей проводится отбор, но выпуск с футболистами – специальный, и правила немного иные, селебы автоматом приступают к основной части.

Участникам один за другим задают до 15 вопросов с возрастающим уровнем сложности. Каждый из них открывает увеличенный денежный приз. Участниками доступны различные подсказки. Игра заканчивается, когда герой неправильно отвечает на вопрос, добирается до финального приза или добровольно выбывает из игры. В первом случае игрок получает гарантированный выигрыш, если он успел добраться до несгораемой суммы, во втором – забирает миллион евро, а в третьем – получает приз, соответствующий ответу на последний на вопрос.

Особенности немецкой версии в двух вариантах правил, из которых выбирают сами участники – классический и рискованный. С классическим все просто – две несгораемые суммы в 500 евро и 16 тыс евро. Три подсказки:

50/50 – с табло убирают два неверных варианта ответа.

Помощь зала – аудитория голосует за правильный вариант ответа.

Звонок другу – герой может позвонить одному из трех заранее выбранных людей, и тот за 30 секунд должен успеть подсказать правильный ответ.

Рискованный вариант отличается тем, что вторая несгораемая сумма пропадает, но участникам дается дополнительная подсказка:

Ведущий просит встать зрителей, которые уверены в правильном варианте. Герой программы не может говорить с ними, пока не выберет одного. После этого зритель объясняет, почему конкретный ответ является правильным, а игрок может задавать ему дополнительные вопросы. Если ответ верный – зритель получает 500 евро.

Ковид внес свои нюансы – вместо подсказки «помощь зала» герой может воспользоваться помощью других участников, находящихся в студии. Вместо дополнительной подсказки в рискованном варианте участник может воспользоваться помощью одного из бывших победителей передачи. Особенность конкретного выпуска, из-за которой футбольные звезды без колебаний выбрали рискованный вариант – несгораемой становилась каждая достигнутая сумма, потому что герои отдали весь выигрыш на благотворительность. Правила не менялись, просто ведущий особенно настойчиво советовал им забрать деньги в случае, если они склонялись к ошибочному ответу.

Как выступили футболисты

Гости поделились на три пары: друзья и партнеры по «Баварии» Киммих и Горецка пошли первыми, далее участвовали Никлас Зюле и Лукас Клостерманн, последними – Кевин Трапп и Оливер Бирхофф. Самым звездным был первый раунд с игроками «Мюнхена», поэтому на нем остановимся подробнее.

На первых уровнях дуэт полузащитников щелкал вопросы без проблем. «Я играл в Бундеслиге, поэтому сейчас нервничаю не так сильно», – похвастался Горецка. Первые девять вопросов о супергероях, алкогольной еде и немецких рэперах парни пролетели и до 8000 евро добрались без посторонней помощи. Дальше пошло сложнее, спортсменов проверили на знание уровня жесткости карандашей и человеческих ушей.

На отметке в 16 000 евро им пришлось обратиться за помощью к одному из менеджеров сборной – парням помогли с вопросом: «Где на автомобильном номерном знаке находится информация о том, когда тачка должна проходить следующее ТО?» Раунд на 32 000 евро: «Блюдо из какого животного подается в качестве дешевого гарнира?» У игроков был выбор из попугая, кошки, лошади и свиньи. После пользования подсказкой 50/50 парни остановились на лошади – верный ответ.

В раунде на 64 тыс евро футболисты использовали предпоследнюю подсказку. Нужно было ответить на вопрос о том, какой термин присутствует в итальянском словаре: футщикато, пикобелло, шикерия, инкогнито. Игроки позвонили немецкой телеведущей и победительнице шоу Барбаре Шёнебергер. Дама изучала итальянский в школе и спокойно помогла парням с ответом – инкогнито.

Парочка сломалась на вопросе за 125 тыс евро: «Для производства какого пищевого ингредиента возраст дерева должен быть не менее 30-40 лет?» Возможные ответы: кленовый сироп, палочка корицы, оливковое масло и мускатный орех. Шеф-повар сборной Германии Антон Шмаус не смог помочь по телефону, так что Киммих с Горецкой загубили последнюю подсказку и вышли из игры. Шмаус посоветовал выбрать корицу, хотя правильным ответом был кленовый сироп.

Парни забрали 64 000 евро и поделили выигрыш между собственной благотворительной организацией «Мы победим корону» и фондом Немецкого футбольного союза. Никлас Зюле и Лукас Клостерманн выступили круче всех и забрали 125 тыс евро, а руководитель DFB Оливер Бирхофф сыграл неважно в паре с Кевином Траппом – всего 32 тыс евро. Суммарно участники передачи заработали 222,5 тысячи евро на благотворительность и показали телевизионной аудитории Германии, что герои сборной умеют работать мозгами.

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