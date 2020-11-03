Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд рассказал, в каком клубе продолжит карьеру нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

«Он окажется в «Ливерпуле». Холанд может играть за любой клуб мира. Со своим менталитетом, волей, уверенностью в себе он сможет оставить след в европейском футболе в ближайшие 10 лет», – цитирует Фройнда Goal.

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Также источник привел цитату легендарного полузащитника сборной Германии Лотара Маттеуса, который заявил: «Дортмунд» входит в топ-10 команд Европы, но есть 5 или 6 команд лучше, где однажды продолжит карьеру Холанн.

Я думаю о топ-клубах, но не обязательно о «Баварии», потому что Роберт Левандовский будет выступать за команду в течение следующих 2-3 лет, а Холанн на такой продолжительный срок не задержится в Дортмунде».

  • На счету Эрлинга 12 голов в 10 матчах ЛЧ.
  • Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой 2020 года за 20 млн евро.

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