Легендарному нападающему сборной ФРГ и «Баварии», чемпиону мира 1974 года Герду Мюллеру 3 ноября исполнилось 75 лет. Это прекрасное событие переживали во всем мире, особенно в футбольной Германии, но радость оказалась недолгой, а положительные эмоции резко сменились скорбью. Bild выяснил, что один из лучших нападающих в истории футбола тяжело болен и балансирует между жизнью и смертью.

О некоторых проблемах Мюллера со здоровьем стало известно еще в 2015-м. Накануне его 70-летия «Бавария» объявила, что Герд страдает из-за болезни Альцгеймера и находится под наблюдением врачей. Спустя 5 лет состояние экс-футболиста серьезно ухудшилось.

ЧМ-2014 11 друзей. Идеальный состав сборной Германии 10/06/2014 В 21:27

Герд Мюллер, Франц Рот, Вернер Ольк и Франц Беккенбауэр Фото: Getty Images

Жена Мюллера Уши рассказала, что супруг уже долгое время живет в специализированном доме престарелых, а прогрессировавший за годы Альцгеймер привел к слабоумию. Сейчас Герд почти не встает с кровати и не разговаривает, а также почти ничего не ест. «Он проводит в постели 24 часа в сутки, хотя у него бывают редкие моменты бодрствования», – сообщила Уши. Она добавила, что чемпион с трудом реагирует на происходящее вокруг и общается с ней лишь легкими похлопываниями ресниц.

«Прекрасно, когда он ненадолго приоткрывает глаза. Не думаю, что он страдает. Он медленно уходит в загробную жизнь во вне», – печально резюмировала женщина. О планах на 75-летие мужа она сообщила, что как обычно навестит его и попытается пообщаться, а затем немного посмотрит с ним телевизор. При этом, несмотря на скепсис в отношении здоровья и будущего Герда, Уши где-то в душе надеется на лучшее: «Он был храбрым бойцом на протяжении всей жизни. Это происходит и сейчас».

Пока Мюллер борется за жизнь, любимая «Бавария» старается всячески его порадовать. Мюнхенцы в Лиге чемпионов разгромили «Зальцбург» (6:2), дубль в составе победителей оформил Роберт Левандовский. После матча поляк оставил для именинника послание в инстаграме: «Посвящаю свои голы настоящей легенде Герду Мюллеру, которому сегодня исполнилось 75 лет. Масштаб, которого вы достигли, заставляет меня работать каждый день, чтобы хоть немного приблизиться к вашему величию. Оставайся сильным, король Герд!».

Мюллер забил 565 за «Баварию», 365 из них – в Бундеслиге.

Герд – рекордсмен Бундеслиги по голам за сезон (40).

Чемпионат Испании В Замбии ставят под сомнение рекорд Месси 12/12/2012 В 17:42