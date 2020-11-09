Леверкузенский «Байер» победил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 7-го тура Бундеслиги со счетом 4:3, но после игры все говорили только о проигравшей команде.
Причиной стал умопомрачительный удар скорпиона в исполнении Валентино Лазаро на 94-й минуте. 24-летнему футболисту можно прямо сейчас вручать Премию имени Ференца Пушкаша.
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- Это первый гол Лазаро в трех матчах сезона-2020/21. Он пропустил стартовые два месяца из-за разрыва мышц.
- Права на австрийца принадлежат миланскому «Интеру».
- На международный перерыв «Байер» ушел на четвертом месте, «Мёнхенгладбах» – на седьмом.
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