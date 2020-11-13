Отношения Ибры и «Золотого мяча» – настоящий феномен. Златан еще в середине карьеры осознал, что этот приз ему не светит, поэтому грамотно от него абстрагировался. «Я знаю, что я лучший и без ЗМ», – говорил страйкер в 2013-м. «Золотой мяч»? Украшение для комнаты», – панч из 2016-го. «Чувствую силу даже без ЗМ», – свежайшая ноябрьская риторика.

Еще была знаменитая псевдоцитата Златана про Месси. «У него четыре «Золотых мяча», зато я могу купить шоколад в автомате, не становясь на коробку», – эту фейковую реплику Ибрагимовичу присвоили в 2013-м. Она еще долго гуляла по соцсетям – звучит и правда в стиле Златана, хоть и выдумана какими-то троллями.

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Можно подумать, что ночами швед стонет без ЗМ, но он последовательно вывел себя в иную галактику. Ту, где не меряются количеством драгоценных мячей, а соревнуются в хайлайтах и подвигах – почти как в пафосной рекламе Joga Bonito из 2006-го. Златан регулярно говорит о себе в третьем лице и тщательно канонизирует собственную фигуру – он словно Канье от футбола.

При этом Ибра абсолютно не напоминает заносчивого бездаря, который потерял связь с реальностью. Наоборот, у Златана феноменальная карьера, которая вообще не нуждается в «Золотых мячах».

Он стал лучшим снайпером в «МЮ» в 35 лет, разорвал крестообразные связки и уехал доигрывать в Штаты, а потом внезапно вернулся в «Милан» и делает его снова великим.

Перфомансы Ибры уже не случайность и не разовая акция: мужик выбил у клуба 7 млн евро зарплаты и уверенно их отрабатывает. Одно голевое действие в среднем за 50 минут, топ-1 в гонке бомбардиров Серии А, дубль в дерби с «Интером» и ураганная победа над ковидом – Златан проводит сумасшедшую осень. Кстати, он еще и помудрел: не забил три пенальти и признался, что в следующий раз уступит другому. Короче, все идет к продлению контракта и камбэку «Милана» в ЛЧ с 40-летним шведом.

Мораль простая: когда Ибра все же закончит (ну, сезонов через 20), его карьеру не будут ассоциировать с отсутствующим «Золотым мячом» или невыигранной Лигой чемпионов. Златан масштабнее этих призов и титулов – он феерически крут в вакууме, даже без графы «Достижения» в Википедии.

Златан Ибрагимович празднует гол в дерби «Интер» – «Милан» Фото: Getty Images

Отношение Златана к ЗМ – отличный пример для Роберта Левандовского. Он прорвался в Бундеслигу, стал легендой «Боруссии», а затем грандиозно прокачал себя в «Баварии». Его визитные карточки – не «Золотые мячи», а великие пять голов в 2015-м (вспомните лицо Пепа) и монструозный 2020-й.

Левандовский вместе с женой довели тело форварда до параметров биоробота. В итоге Роберт разорвал Бундеслигу, взял Кубок чемпионов, везде стал лучшим бомбардиром и заслуженно признан лучшим игроком мира – альтернатив толком и не было.

Из-за пандемии и странной политики издания поляк останется без награды от France Football, но относиться к такому недоразумению надо строго в стиле Златана. Это уже не проблемы Роберта – это проблемы «Золотого мяча», который элементарно не дорос до величия Левандовского.

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