Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн получил премию Golden Boy-2020, вручаемую лучшему молодому игроку Европы.
Итоги опубликованы на сайте итальянского издания Tuttosport, который проводит премию. 20-летний Холанн стал первым победителем из стран Скандинавии. Церемония награждения пройдет 14 декабря в Турине.
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В голосовании болельщиков выиграл игрок «Барселоны» Ансу Фати.
- Холанн подписал контракт с «Боруссией» в конце 2019 года. В сезоне-2020/21 он забил шесть мячей в шести матчах, а также отдал два ассиста.
- А еще Эрлинг стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций.
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