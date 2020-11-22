21 ноября в матче чемпионата Германии против «Герты» за «Боруссию» дебютировал Юссуфа Мукоко. Ранее в Бундеслиге переписали регламент и разрешили выходить на поле игрокам, достигшим 16-летия. Мукоко, который отпраздновал 16-й день рождения 20 ноября, наконец сыграл за главную команду.

«Думаю, сейчас он самый талантливый игрок в мире. Дебют в Будеслиге в 16 лет и один день – это потрясающе. Юссуфа ждет большая карьера. Мне уже 20 лет, я старею. Говорю как есть», – цитирует Холанна ESPN.

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Мукоко считается нереальным талантом: он с 12 лет разгрывал Бундеслигу для 17-летний. Михаил Бирюков написал шикарный текст о камерунском вундеркинде.

Мукоко приступил к тренировкам с основной командой в августе.

16-летний форвард забил 128 мячей в 86 матчах за команды «Боруссии» U-17 и U-19.

В активе 20-летнего ветерана Холанна 10+2 в семи матчах Бундеслиги-2020/21.

В матче с «Гертой» норвежец оформил покер.

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