Мюнхенская «Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP.

«Поздравляем с победой на Итоговом! У нас есть кое-что, что ждет тебя в Мюнхене», – говорится в твиттере немецкого клуба. В «Баварии» персонально для Медведева сделали клубную футболку с его фамилией и первым номером.

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«Это очень круто!» – отреагировал Даниил, который болеет за «Мюнхен».

Также 24-летнего теннисиста поздравил «Зенит», с которым его связывают дружественные отношения. Перед финалом Saint Petersburg Open-2020 Даниил сыграл выставочный матч в паре с Александром Медведевым – гендиректором «Зенита» и питерского теннисного турнира.

  • Медведев выиграл в финале Итогового турнира у Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (2), 6:4.
  • Также за «Баварию» болеет немецкий теннисист Александр Зверев.

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