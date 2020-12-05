Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский подвел игровые итоги 2020 года и пожалел об отмене вручения «Золотого мяча».

«Кто-то решил не вручать «Золотой мяч». Считаю, это решение приняли слишком рано. Остальные награды были вручены, а многие футболисты, тренеры и журналисты знают, что это был мой лучший сезон.

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Мы добились невероятных результатов. Рад, что все это увидели. И я знаю, что каждая индивидуальная награда – похвала команде. Команде приходится тяжело без нападающего, но и нападающий без команды вообще ни на что не способен.

Мы голодны до побед, но сейчас очень тяжелый график. Так много игр, потом будет чемпионат Европы. Большая нагрузка на тело. Если ты профессионал, придется адаптироваться. Хотя непонятно, будем ли мы готовы к важным матчам, когда наступит март», – цитирует 32-летнего Левандовского Daily Mail.

В сезоне-2019/20 «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

Левандовский забил 55 мячей во всех турнирах.

Роберт был удостоен премии лучшего игрока сезона по версии УЕФА.

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