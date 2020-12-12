По информации Daily Mail, в услугах одного из лучших страйкеров Европы заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «Боруссия» может продать норвежского нападающего летом 2021 года, так как в 2022-м вступает в силу пункт контракта об обязательных отступных в размере 70 млн евро.