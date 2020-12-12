Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может стать игроком клуба АПЛ.
По информации Daily Mail, в услугах одного из лучших страйкеров Европы заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отмечается, что «Боруссия» может продать норвежского нападающего летом 2021 года, так как в 2022-м вступает в силу пункт контракта об обязательных отступных в размере 70 млн евро.
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«Манчестер Сити» рассматривает Холанна как замену аргентинцу Серхио Агуэро, которому в июне 2021 года исполнится 33 года.
- Холанну 20 лет, он перешел в «Боруссию» зимой 2019 года из австрийского «Зальцбурга».
- За клуб из Дортмунда Эрлинг провел 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
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