12 ноября «Боруссия» крупно уступила «Штутгарту» в чемпионате Германии – 1:5. После этого терпение боссов лопнуло, и Люсьен Фавр был отправлен в отставку.

Прекращение сотрудничества с коучем подтвердил официальный сайт «черно-желтых».

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Решение назревало давно: еще в прошлом сезоне эксперты и болельщики критиковали швейцарского коуча за нестабильные результаты команды. Каждый раз Фавра спасало то, что у клуба не было достойных и свободных кандидатов на замену.

«Боруссия» успешно выступила в ЛЧ и заняла первое место в группе с «Лацио», «Брюгге» и «Зенитом». В Бундеслиге у дортмундцев все не так гладко: команда занимает пятое место и отстает от лидера на пять очков. В пяти последних матчах «желто-черные» победили лишь раз – «Зенит».

Фавр работал в «Боруссии» с 2018 года.

В клубе 63-летний коуч выиграл только Суперкубок Германии.

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