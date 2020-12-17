Лига чемпионов-2020/21 только укрепила статус Доминика Собослаи. Венгр оформил два мяча в квалификации, а в группе вкрутил «Локомотиву» и «Атлетико»: 20-летний полузащитник забивал в четырех матчах подряд.

В чемпионате Австрии у Доминика тоже порядок: 4+6 в 10 матчах. Неудивительно, что после такого перфоманса интерес к нему только взлетел: Собослаи связывали с «Реалом», «Арсеналом», «Баварией» и «Лейпцигом». Венгр очень хотел в Германию, но, кажется, у «Мюнхена» шансов почти не было – «Зальцбург» и «Лейпциг» связывает очень многое.

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Ранее клубы шли в связке благодаря основателю Red Bull Дитриху Матешицу, но после того, как немцы ворвались в еврокубки, УЕФА напомнил, что клубы с одним владельцем не могут выступать в турнире. «Лейпциг» оказался под угрозой исключения, но в итоге «Ред Булл» формально отказался от «Зальцбурга», продолжив лишь спонсирование клуба.

До 2017 года между клубами действительно было соглашение о переходе лучших футболистов. «Лейпциг» нагло забирал топов у «Зальцбурга», что бесило австрийских фанатов. За восемь лет «Лейпциг» перевез в Германию 17 игроков «Зальцбурга».

Самыми топовыми стали эти сделки:

Хичхан Хван – 9 млн.

Дайо Упамекано – 10 млн.

Ханнес Вольф – 12 млн.

Амаду Хайдара – 19 млн.

Наби Кейта – 30 млн.

А теперь и Собослаи, за которого один из лидеров немецкой Бундеслиги вывалил 20 млн евро. И тоже со скидкой от друзей: сумма выкупа венгра для остальных клубов составляла 25 млн. Правда, «Зальцбург» выторговал 20% от следующей продажи Доминика.

Рад переходу в «Лейпциг». Клуб добился больших успехов, стал одним из лучших в Бундеслиге, а сейчас феерит в Лиге чемпионов. Переезд в Лейпциг идеально подходит для моего развития, потому что я перехожу к лучшему тренеру и невероятно амбициозной команде. Она очень молода, но уже приобрела большой опыт.

Вряд ли «Зальцбург» сильно расстроился уходу Собослаи: несмотря на отъезд лидеров, клуб семь лет не отдает никому титул чемпиона. За это время на продаже футболистов «Зальцбург» заработал 354 млн евро, включая феноменальное для скромной Австрии окно-2019/20 – тогда Эрлинг Холанн, Такуми Минамино, Мунас Даббур и другие принесли клубу 117 млн.

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