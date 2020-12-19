Нападающий «Боруссии Мёнхенгладбах» Маркус Тюрам удалился в матче против «Хоффенхайма» за плевок в лицо сопернику – защитнику Штефану Пошу.
Эпизод произошел в конце второго тайма: после единоборства Тюрам и Пош устроили спор, который Маркус завершил выбросом ротовой жидкости в лицо противнику. Пош тоже повел себя странно – схватился за лицо и повалился на газон, но быстро осознал, что физического контакта с французом не было.
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После сигнала ВАР и просмотра повтора судья Франк Вилленборг показал Тюраму красную карточку.
- Вскоре после удаления Тюрама «Гладбах» пропустил от Сессеньона и проиграл 1:2.
- Маркус – лын легендарного защитника сборной Франции и чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама.
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