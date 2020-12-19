Эпизод произошел в конце второго тайма: после единоборства Тюрам и Пош устроили спор, который Маркус завершил выбросом ротовой жидкости в лицо противнику. Пош тоже повел себя странно – схватился за лицо и повалился на газон, но быстро осознал, что физического контакта с французом не было.