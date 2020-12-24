Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал бывшего полузащитника «Баварии» Мехмета Шолля за резкие высказывания в адрес нового коуча дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича. Шолль считает, что Терзич плохо анализирует игру.

«Какие основания у Шолля, чтобы судить тренеров? Это как говорить об автомобилестроении. Я тоже не имею об этом понятия, – цитирует Клоппа Daily Mail. – Мехмет видит свое призвание в том, чтобы критиковать молодых немецких тренеров. Я ненавижу давать комментарии на такие темы, но он постоянно говорит о людях, которых не знает.

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Он пытался тренировать, у него не пошло, а теперь он говорит об этом так, словно ест мудрость ложками. Шолль говорит, что он уже не может слышать все это, хотя Терзич дал всего один комментарий после того, как стал тренировать «Боруссию».

Клопп знаком с Терзичем по совместной работе в Дортмунде, где Эдин возглавлял молодежную академию «Боруссии» и помогал Юргену с первой командой.

Терзич возглавил «Боруссию» 14 декабря после увольнению Люсьена Фавра.

50-летний Шолль – 8-кратный чемпион Германии в составе «Баварии».

На счету Мехмета 36 матчей за сборную Германии.

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