Инсайдер Bild Кристиан Фальк рассказал о будущем защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы.

По словам журналиста, Алаба не получал предложений от «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед». Между футболистом, его агентом Пини Захави и представителями двух манкунианских клубов не было никаких переговоров о возможном трансфере.

Кубок Германии Клуб второй лиги Германии продал 72 тысячи билетов на пустой стадион ВЧЕРА В 13:35

«Агент Алабы открыт к переговорам с «МЮ» и «Сити» в январе. А еще они ждут мадридский «Реал», «Барселону» и «Челси», – написал в твиттере Фальк.

У 28-летнего австрийца летом 2021 года заканчивается соглашение с «Баварией». В это трансферное окно Алаба может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительный контракт.

В конце декабря председатель правления «Мюнхена» Карл-Хайнц Румменигге и член правления клуба Оливер Кан заявили, что защитник отказался от продления договора с чемпионами Германии. Скорее всего, по окончании сезона Алаба покинет «Альянц Арену» на правах свободного агента.

Источники испанской As сообщали, что Давид требует зарплату в 12 миллионов евро в год – такой же оклад получает нападающий Роберт Левандовский.

Кубок Германии В Германии комментатора отстранили за намек на секс с подругой Кариуса ВЧЕРА В 08:44