Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн назвал самых сложных защитников, против которых ему уже довелось поиграть.
«Я играл против нескольких очень сильных центральных защитников. Думаю, что три лучших в мире – это Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все трое очень сильны физически, но одновременно очень умны», – заявил Холанн в интервью норвежскому изданию VG.
Чемпионат Испании
Бэйл может испортить «Реалу» трансферы Мбаппе и Холанна
- В сезоне-2020/21 Холанн забил 17 мячей в 14 официальных матчах за «Боруссию».
- Еще 20-летний футболист стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги наций с 6 мячами.
Почему Холанн – главная цель «Реала»
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Чемпионат Англии
Холанн – главная трансферная цель «Челси»
Чемпионат Испании
Рамос намерен уйти из «Реала» летом (Onda Cero)