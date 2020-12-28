Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн назвал самых сложных защитников, против которых ему уже довелось поиграть.

«Я играл против нескольких очень сильных центральных защитников. Думаю, что три лучших в мире – это Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все трое очень сильны физически, но одновременно очень умны», – заявил Холанн в интервью норвежскому изданию VG.

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  • В сезоне-2020/21 Холанн забил 17 мячей в 14 официальных матчах за «Боруссию».
  • Еще 20-летний футболист стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги наций с 6 мячами.

Почему Холанн – главная цель «Реала»

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