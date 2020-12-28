Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн назвал самых сложных защитников, против которых ему уже довелось поиграть.

«Я играл против нескольких очень сильных центральных защитников. Думаю, что три лучших в мире – это Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Все трое очень сильны физически, но одновременно очень умны», – заявил Холанн в интервью норвежскому изданию VG.