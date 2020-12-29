Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн восстановился после травмы – стало известно, когда он вернется на поле.

В клубе рассчитывают, что 20-летний футболист вернется в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» 3 января. «Реабилитация прошла очень хорошо. Надеемся, Эрлинг сыграет с «Вольфсбургом», – цитирует Bild спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка.