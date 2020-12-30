Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер с супругой открыли необычный бизнес. Пока остальные игроки вкладываются в отели и рестораны, чемпион мира переоборудовал конный завод в станцию по осеменению лошадей.

Bild сообщил, что Мюллер и Лиза уже много лет увлекаются выездкой и владеют заводом Gut Wettlkam на юге Мюнхена. С 2021 года он будет перестроен в станцию по осеменению лошадей. Желающие оплодотворить выездковую лошадь смогут выбрать в отцы одного из трех коней – Д'Ави, Четыре розы или Боумора.

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«Мы с Лизой сделали следующий шаг в нашей «конской жизни». Gut Wettlkam с нетерпением ждет 2021 года – сезона размножения с нашими жеребцами», – написал Мюллер в инстаграме.

Цены кусаются и помогут Мюллерам сколотить состояние: например, осеменение от двукратного чемпиона мира Д'Ави обойдется в 1600 долларов (500 – осеменение, 1100 – беременность).

  • 31-летний Мюллер всю карьеру выступает за «Баварию» и выиграл с ней все возможные клубные титулы.
  • В этом сезоне на его счету 9 голов и 10 ассистов в 22 матчах.

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