Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер с супругой открыли необычный бизнес. Пока остальные игроки вкладываются в отели и рестораны, чемпион мира переоборудовал конный завод в станцию по осеменению лошадей.

Bild сообщил, что Мюллер и Лиза уже много лет увлекаются выездкой и владеют заводом Gut Wettlkam на юге Мюнхена. С 2021 года он будет перестроен в станцию по осеменению лошадей. Желающие оплодотворить выездковую лошадь смогут выбрать в отцы одного из трех коней – Д'Ави, Четыре розы или Боумора.