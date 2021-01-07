Официальный твиттер «Боруссии» сопроводил фото покемонов следующей подписью: «Поймать их всех! Кристоф Крамер демонстрирует коллекцию из 151 оригинальной карты покемонов».

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Pokemon Trading Card Game – это карточная игра по вселенной покемонов. Первые издания появились в 1996-м в Японии. Стоимость редких карточек достигает 200 тысяч долларов.