Полузащитник гладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер похвастал внушительной коллекцией карточек покемонов.

Официальный твиттер «Боруссии» сопроводил фото покемонов следующей подписью: «Поймать их всех! Кристоф Крамер демонстрирует коллекцию из 151 оригинальной карты покемонов».

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Pokemon Trading Card Game – это карточная игра по вселенной покемонов. Первые издания появились в 1996-м в Японии. Стоимость редких карточек достигает 200 тысяч долларов.

  • Крамер выступает за «Гладбах» с 2013 года, а в этом сезоне помог команде впервые в истории пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • В 2014 году Кристоф выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии.

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