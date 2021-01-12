Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский рассказал об опыте работы с Юргеном Клоппом в дотрмундской «Боруссии».

«Юрген никогда не забывал, что мы были в первую очередь людьми и только во вторую – футболистами. Помню, как однажды мы собрались в раздевалке после выходных. Знаете классический трюк – после вечера с выпивкой на следующее утро съесть много чеснока, чтобы изо рта не пахло алкоголем? Перед тренировкой Юрген зашел и стал нюхать. Он был похож на охотничью собаку: нюхал, нюхал, нюхал... Наконец, он сказал: «Я чувствую запах. Что это, чеснок?»

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Конечно, он знал, что это было. И мы знали, что он знал. Но он просто оставил вопрос в воздухе и ушел, не сказав больше ни слова. На мгновение стало тихо, а потом мы все посмотрели друг на друга и начали смеяться. Урок – никогда не пытайтесь обмануть Юргена Клоппа. Этот человек слишком умен!

Я отчаянно хотел оставить свой след, и Юрген бросил мне вызов. В первые несколько месяцев мы делали ставки: если я забиваю 10 мячей на тренировке, он дает мне 50 евро. Если я этого не делаю – я ему. В первые несколько недель мне приходилось платить почти каждый раз. Он смеялся. Но через несколько месяцев ситуация изменилась – я стал тем, кто загребал деньги. И однажды он сказал: «Стой! Хорошо, этого достаточно. Теперь ты готов», – цитирует 32-летнего Левандовского Liverpool Echo.

Левандовский и Клопп работали вместе в «Боруссии» в 2010-2014 годах.

Из «Боруссии» Клопп ушел в «Ливерпуль».

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